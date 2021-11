Pompei. Scuole chiuse per allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’avviso di allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello Arancione. Previsti temporali e forti raffiche di vento. Alla luce dell’avviso di criticità diramato dalla Protezione civile, il sindaco di Pompei ha ritenuto opportuno emettere un’ordinanza per chiudere tutte le scuole del territorio cittadino, domani, lunedi 29 novembre 2021.

La chiusura é stata disposta anche per il Cimitero comunale.