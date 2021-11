COVID. Scuola: con un positivo intera classe torna in DAD

COVID a scuola. Da nuove disposizioni anche con un solo contagio in classe e non più tre si torna in modalità DAD

Scuola: con un positivo intera classe torna in DAD

COVID contagi in aula. L’aumento dei contagi porta all’annullamento delle precedenti disposizioni ministeriali nelle scuole. Da nuove disposizioni anche con un solo contagio in classe e non più tre si torna in modalità DAD. Il dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato, è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale e urgente, a disporre la DAD nell’ immediatezza per l’intero gruppo classe con riserva delle valutazioni dell’ASL.

Discrezione per l’ASL sulla strategia di prevenzione

Rimane quindi ai dipartimenti di prevenzione la scelta della migliore strategia di prevenzione da mettere in campo in caso di focolai epidemici in ambito scolastico. Altro provvedimento che interesserà la scuola riguarda l’obbligo di green pass per l’utilizzo dei mezzi pubblici. Un provvedimento che ha acceso il dibattito e le discussioni anche in virtù che per la scuola non è previsto nessun obbligo di green pass per gli studenti.