Pagani. L'avvocato Alba De Felice, matrimonialista e familiarista, presidente onorario Ami Salerno in prima linea per fornire un supporto e aiuto alle vittime della violenza di genere

Pagani. Alba De Felice: “Un aiuto per le vittime della violenza di genere”













Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza delle donne, l’avvocato Alba De Felice, matrimonialista e familiarista, presidente onorario Ami Salerno, in prima linea per sensibilizzare sul tema e fornire un supporto e aiuto alle vittime della violenza di genere.

Il servizio è di Maria Paola Iovino