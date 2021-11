Pompei. Di Casola sul progetto Hub Lo Sapio ha gettato la maschera

Un post sui social del capo dell’opposizione politica nei confronti della maggioranza amministrativa di Carmine Lo Sapio ha diffuso 2 considerazioni sul progetto Hub. La prima è riferita alla spesa di 40 mila euro, impegnata per commissionare ad uno studio di architetti di portata internazionale il progetto alternativo di hub ferroviario da presentare in conferenza dei servizi (previsto per il 29 novembre e spostato a data da definire). A riguardo il commento di Di Casola è stato laconico: “Un vero e proprio spreco di denaro pubblico”. Più forte ancora è stata la delusione del capo della minoranza, dopo che ha preso visione della relazione progettuale stilata dall’architetto spagnolo tendente a modificare una fascia occidentale del territorio di Pompei che confina a Nord col Parco Archeologico e contiene tre strade ferrate ed una linea di trasporto su gomma. In definitiva le previsioni dell’HUB di interscambio ferroviario di Pompei prevede due fasi di esecuzione, oltre all’inserimento di una nuova stazione RFI sulla linea Napoli-Salerno (Via Nocera Inferiore) o meglio la ristrutturazione di quella già esistente di epoca borbonica, oltre ad una passerella pedonale di interscambio tra la nuova fermata RFI e la fermata esistente EAV Villa dei Misteri; Un nuovo Parco Urbano compreso tra il cavalca ferrovia di Via Masseria Curato e la futura passerella. Un parcheggio auto in prossimità della nuova fermata RFI; Una nuova viabilità di accesso alla fermata e la riorganizzazione della mobilità locale dell’area d’intervento che prevede: 1) La realizzazione di un nuovo cavalca ferrovia di collegamento tra Via Stabiana e Via Mazzini. 2) La pedonalizzazione della Via Plinio, dall’incrocio con Viale Mazzini fino alla Via Masseria Curato 3) Un nuovo tracciato viario secondario a servizio delle attività che convergono su Via Plinio 4) Una riconfigurazione generale di via Plinio la cui gareggiata viene ridotta alla lunghezza di metri 7, 50. Nella sostanza il nuovo progetto da presentare in conferenza di servizi, alla data da definirsi riduce di poco numero ed estensione degli espropri (a carico di camping ed aree di parcheggio) riproponendo cambiamenti urbanistici non condivisi dalla minoranza (mentre parte di essa è contraria anche alla creazione di una nuova stazione ferroviaria in area scavi). In conclusione appare motivata la conclusione di Di Casola (condivisa dagli operatori turistici di Porta Marina) “Il sindaco di Pompei ha gettato la maschera” mettendo in risalto manovre che avrebbero evitato accuratamente qualsiasi coinvolgimento popolare ed un confronto onesto negli appuntamenti pubblici istituzionali (consiglio comunale, seconda commissione istituzionale urbanistica e conferenza dei capogruppo).