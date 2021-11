Scafati. Ricorso al Tar “Pip da annullare”. Salvati rassicura

Rischia di saltare il nuovo Pip, e con esso il finanziamento di sette milioni di euro per le opere di urbanizzazione, appaltato dalla Stazione Unica Appaltante appena dieci giorni fa. A fermare il progetto è una sentenza del Tar Salerno, in accoglimento al ricorso presentato dall’industria conserviera Fratelli Longobardi srl, che di fatto chiede “l’annullamento del Pip di Via Sant’Antonio Abate, approvato con delibera di Giunta n.26 del 12.3.2020 e tutti gli elaborati ed allegati”, impugnando due ordinanze di demolizione emesse nel maggio 2017. Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato non è stato predisposto per assolvere specifiche necessità produttive e insediative di operatori economici, ma solo a seguito e in vista di una richiesta di finanziamento regionale per opere di viabilità. “Vi sono grossolane e vistose discrasie progettuali – si legge – e non vi è alcun chiarimento in ordine al quale sarà il criterio legale per l’assegnazione dei lotti”. Il Comune di Scafati però non si costituisce in giudizio, nonostante la nota del ricorso sia arrivata a luglio 2020 all’ufficio Legale. Si costituirà soltanto la Regione Campania, ma i motivi del ricorso sono però tutti afferenti ai provvedimenti adottati dal Comune di Scafati. Il tribunale amministrativo accoglierà il ricorso “perché lo strumento attuativo che per legge comporta dichiarazione di pubblica utilità, è stato adottato e approvato in carenza assoluta del presupposto e cioè, del vincolo preordinato all’esproprio” che di fatto ha determinato una “zona bianca” nella quale ricadono le particelle dell’azienda conserviera. “La mancata costituzione dell’Ente è inconcepibile. Nelle settimane scorse un altro errore era costato 1,8 milioni alle casse dell’ente. L’amministrazione deve chiarire perché si costituisce in alcuni giudizi ed in altri no. Il Pip è una risorsa, la città non può rischiare di non attuarlo” è il monito lanciato da Giuseppe Sarconio, dalla minoranza. “La sentenza in questione ha annullato il provvedimento impugnato relativamente alla parte di interesse della società ricorrente. La mancata costituzione è dovuta esclusivamente al fatto che il ricorso in questione è stato notificato nel 2020, nel periodo di maggiore criticità dell’emergenza sanitaria in corso, che determinò più volte, come è ben noto, anche la chiusura degli edifici comunali – spiega il primo cittadino – Ad ogni buon modo abbiamo già dato incarico per la proposizione dell’appello innanzi al Consiglio di Stato”. Non c’è rischio di perdere il finanziamento di sette milioni di euro. “Contiamo di avviare, già all’inizio del nuovo anno, le procedure per gli adempimenti successivi, con l’obiettivo di iniziare i lavori entro i primi mesi del 2022. Siamo insomma perfettamente in linea con i tempi e non vogliamo mandare tutto all’aria, consapevoli dell’importanza di quest’opera fondamentale e strategica per il rilancio economico e la riqualificazione urbanistica del territorio” chiosa Salvati.

Adriano Falanga