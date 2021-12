Napoli. Le più belle musiche di Natale del 700 napoletano

Il 4 dicembre, ore 19,30 nella chiesa di Chiesa di S. Orsola a Chiaia e il 5 dicembre ore 19,30 nella Basilica di S. Francesco di Paola sono prtevisti concerti d’autore per celebrare il Natale in arrivo, in luoghi d’arte e con strumenti storici. Così la rassegna Convivio armonico XX Edizione, a cura dell’Associazione Area Arte, introduce alle atmosfere natalizie dal primo week end di dicembre, in attesa del grande concerto di Natale.

Sabato 4 dicembre alle ore 19.30, presso la Chiesa di S. Orsola a Chiaia il concerto “Deh, Venitene Pastori” farà risuonare lo note dello storico organo De Feo del 1853. Con un programma che spazia dalla musica colta a quella di ispirazione popolare di tradizione natalizia, il duo composto dal polistrumentista Marco Giacintucci (zampogna, cornamusa, mandolino, violino) e Walter D’arcangelo (organo) eseguirà pastorali, pive, passacagli di aria popolare abruzzese o di autori come Madonna Lucrezia de’ Medici, Pitoni, Aldrovrandini, fino all’omaggio al Settecento napoletano con L.Leo e con la celebre Pastorale di S. Alfonso M. de Liguori. L’appuntamento fa parte della sezione “Suoni nei Luoghi Sacri/ La Voce dell’Organo”.

Il 5 dicembre alle ore re 19.30 nella Sacrestia Papale della Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito, l’ Ensemble Labirinto Armonico di Pescara, con strumenti d’epoca presenta il concerto “La Scuola Napoletana a Parigi”.

L’ensemble, capeggiato dal violinista pescarese Pierluigi Mencattini, è formato da Gaetano Di Ilio, violoncello barocco , Sergio Basilico, arciliuto e Walter D’arcangelo, cembalo .

Il concerto, nell’ambito della sezione “Suoni in Basilica” rientra tra i “Percorsi Barocchi tra Napoli e l’Europa”/ “La Scuola Violinistica Napoletana” .

Dopo le Sonate di Giovanni Antonio Guido e le composizioni di Nicola Matteis ascoltate nei concerti di ottobre, è proposto ancora un Maestro della Scuola Violinistica Napoletana del ‘700, Giovanni Antonio Piani, altra figura importante della scuola violinistica partenopea che, come Michele Mascitti, si stabilì anch’esso a Parigi dove fu conosciuto come Des Planes, per poi traferirsi a Vienna dove fu nominato direttore della musica strumentale sotto l’imperatrice Maria Teresa. Il programma propone alcune Sonate a violino e basso scelte dall’ Opera Prima, e una Sonata per violoncello solo con basso, di rara esecuzione, di un altro interessante musicista del ‘700 napoletano, Carlo Cecere. Prima del concerto ci sarà un incontro con il M. Mencattini per una breve introduzione e per presentare le ultime realizzazioni discografiche dell’ensemble.

I concerti di Dicembre di Convivio Armonico saranno dedicati alla memoria dell’amico giornalista e critico musicale Marco Del Vaglio, curatore del sito Criticaclassica, recentemente scomparso!

Il ciclo di concerti della rassegna Convivio Armonico è indirizzato alla riscoperta della musica Napoletana del ‘700, in un percorso di ricerca tra passato e futuro, che unisce l’antico repertorio della Scuola Napoletana ad opere di compositori campani anche contemporanei.

Attraverso un ricco programma di appuntamenti in chiese del centro storico di Napoli, con i cicli Suoni in Basilica e Suoni nei Luoghi Sacri (Basilica di S. Francesco di Paola, Chiesa di S.Orsola a Chiaia, Chiesa di S. Caterina a Formiello, Chiesa dell’Immacolata al Vomero) e in spazi di cultura atipici con il ciclo Musica Nel Corpo di Napoli (Chiesa dell’Ecce Homo ai Banchi Nuovi ora anche UnderNeaTheatre) si stanno esibendo artisti affermati e giovani interpreti in un repertorio antico e moderno. L’autunno prevede undici appuntamenti divisi in cinque cicli: Napoli Barocca /Maestri Del ‘700 Napoletano, La Scuola Violinistica Napoletana, Percorsi Barocchi tra Napoli l’Europa, Celebrazioni Dantesche, I Giovani e la Musica e soprattutto La Voce dell’Organo con quattro concerti presso la Chiesa dell’Immacolata di Napoli realizzati in collaborazione con l’Ottobre Francescano della Comunità dei Frati Minori Conventuali e con la consulenza dell’Associazione Organistica “G.M. TRABACI” di Napoli.

AREA ARTE Associazione culturale Mediterranea, cura la rassegna e da anni conduce studi e ricerche sulla musica napoletana del ‘600 e del ‘700 e ne promuove la diffusione e la valorizzazione. La stagione 2021 è firmata dalla direzione artistica dei Maestri Egidio Mastrominico e Rosa Montano, docente presso il Conservatorio “N. Sala” di Benevento, e sarà dato spazio a recuperi di partiture dal Settecento Napoletano, alla presentazione di progetti discografici e seminari inerenti la Scuola Musicale Napoletana, continuando parallelamente a valorizzare opere del repertorio contemporaneo con un’ attenzione particolare ai compositori campani, e al patrocinio delle nuove generazioni di valenti strumentisti. Il coordinamento è affidato a Laura Francesca Mastrominico che cura anche la comunicazione “social”.

L’intero ciclo di concerti è dedicato alla memoria della cantante e artista PINA CIPRIANI.

Si ringraziano per l’ospitalità e la collaborazione:

M.Rev. Padre Mario Savarese Rettore della Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola e la comunità dei Frati Minimi

Monsignor Enrico Ferrara Parroco della Chiesa di S. Orsola a Chiaia

Padre Leonardo Mollica e la comunità dei Frati Minori della Chiesa dell’Immacolata di Napoli

Don Carmine Amore Parroco della Chiesa di S. Caterina a Formiello

Informazioni per l’accesso ai concerti

PRENOTAZIONI e ACCESSO Nel rispetto delle normative la disponibilità dei posti è limitata ed è necessaria la prenotazione inoltrando una mail ad associazioneareaarte@libero.it

si riceverà una mail di conferma della prenotazione che è personale non cedibile e dovrà essere esibita all’ingresso cartacea o su smartphone. In caso di impedimento si raccomanda di disdire la prenotazione.

