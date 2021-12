S. Marzano sul Sarno. Alberi abbattuti: le precisazioni del sindaco Zuottolo (video)

San Marzano sul Sarno. Alberi abbattuti: le precisazioni del sindaco Zuottolo (video)

Alberi abbattuti. Arrivano le precisazioni della sindaca di San Marzano Sul Sarno Carmela Zuttolo all’indomani della forte contestazione subita in sede di consiglio comunale da una cittadina proprio sulla vicenda.

Le precisazioni della sindaca

La stessa prima cittadina indignata per quanto accaduto in sede istituzionale, tuttavia tollerando i modi poco consoni della contestazione, precisa alcuni aspetti legati alla messa in sicurezza della zona e alla prevista riqualificazione dello spazio interessato dalla messa in sicurezza.

L’intervista è di Maria Paola Iovino