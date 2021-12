Scafati. Crisi in maggioranza, Salvati ritira le deleghe ai dissidenti

Niente confronto in maggioranza, ma revoca delle deleghe ai consiglieri del gruppo dissidenti. A sorpresa Cristoforo Salvati decide di alzare il tiro e “punire” coloro che, probabilmente, ritiene responsabili della “grande fuga” che ha costretto il Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio ad annullare l’Assise di venerdi scorso. Il primo cittadino in un primo momento aveva scelto di addossare le colpe alla minoranza, che consapevole delle assenza corpose in maggioranza, aveva deciso di non partecipare all’appello, facendo mancare il numero legale. Lunedi sera però la decisione, via le deleghe alla “valorizzazione della contrada Bagni” a Paolo Attianese, e niente “pari opportunità” ad Anna Conte. Quest’ultima delega viene invece “ereditata”, come se fosse un premio, da Teresa Cirillo, dopo il suo abbandono del gruppo Insieme Possiamo e l’adesione a Fratelli D’Italia. Revocata anche la delega a “comunicazione istituzionale” in mano a Nicola Cascone, dopo il suo passaggio all’opposizione. Al momento non sono ufficialmente chiare e note le motivazioni, fatto sta, però, che le altre deleghe come quella alla “valorizzazione del centro storico” resta in mano al capogruppo di Fdi Luca Maranca, anch’esso assente, con il collega di partito Emilio Cirillo, alla seduta consiliare annullata. Il pungo duro di Salvati potrebbe portare, inevitabilmente, ad una nuova rimodulazione della Giunta. Toccherà adesso ai dissidenti Attianese, Conte e Antonella Vaccaro decidere la prossima mossa. Tutti e tre avevano presentato motivazioni valide per la loro assenza, ma i rumors parlano di malumori, soprattutto dopo la continua frammentazione dei gruppi consiliari. Necessario chiarire quali sono i gruppi e i loro assessori di riferimento, è sostanzialmente ciò che avrebbero chiesto al sindaco. Una richiesta legittima, che non giustificherebbe però un’assenza pilotata, finalizzata alla figuraccia istituzionale. Saranno i prossimi giorni a chiarire le rispettive posizioni e intenzioni. Al momento Salvati tira dritto, e i tre dissidenti si leccano le ferite. Sostanzialmente però è quanto capita ad ogni festività natalizia, e la pace potrebbe essere segnata proprio con un rimpasto in giunta. Sulla graticola Nunzia Di Lallo, la cui delega a Bilancio e Personale potrebbe essere rilevata dal collega di partito Camillo Auricchio, a rischio anche Raffaele Sicignano e Daniela Ugliano, entrambi espressione di Identità Scafatese, che vede però la capogruppo Vaccaro con i dissidenti e Domenico Acunzo con un piede in Fdi. Senza consiglieri di riferimento resta Arcangelo Sicignano, mentre Pasquale Vitiello può contare solo su Teresa Cirillo. Non ha espressione in Giunta Ida Brancaccio, unica ad essere rimasta in Insieme Possiamo mentre la Lega pare tenere l’equilibrio su Serena Porpora, dopo la candidatura in lista per le provinciali di Laura Semplice. I “tessitori” sono già al lavoro, nella prospettiva del Consiglio Comunale che dovrebbe tenersi a metà dicembre.

Adriano Falanga