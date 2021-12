COVID. Docente non vaccinata muore in terapia intensiva

Docente muore per coronavirus. La morte della donna una 63enne di Avellino è avvenuta al “Moscati” ospedale della città capoluogo dell’irpina, nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera, come riporta il sito “Ottopagine”. La donna, docente in pensione non era vaccinata ed era ricoverata dallo scorso 6 novembre nella terapia sub intensiva dell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive.

Il contagio

La scoperta della positività al COVID al ritorno da un viaggio all’estero. Prima i sintomi lievi del contagio poi il progressivo aggravarsi fino al ricovero in ospedale. Al Moscati il 15 novembre scorso era stata trasferita in terapia intensiva. La 63enne in pochi giorni aveva sviluppato i sintomi più severi della malattia. Nella stessa struttura sanitaria del Moscati sono ricoverati 10 pazienti.