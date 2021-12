Il Super Green Pass: entra in vigore dal 6 Dicembre

Andrà in vigore da lunedì 6 Dicembre il Super Green Pass. Come il precedente certificato verde, la nuova versione aggiornata sarà in possesso solo per coloro che sono vaccinati o guariti dal Covid. La nuova versione del Green Pass ha come prerogativa l’obbligo al vaccino di tutto il personale scolastico, della sanità e delle forze dell’ordine.

Con i continui cambiamenti di scenari relativi ai contagi in aumento e un eventuale ritorno delle zone colorate, il nuovo certificato garantisce l’accesso ai ristoranti con posti al chiuso, le palestre e l’uso degli spogliatoi per le attività agonistiche o amatoriali. Per coloro che invece sono in possesso di un tampone appena eseguito, l’esito di quest’ultimo purtroppo non basta per accedere ai locali al chiuso ma è valido per accedere a pulman o recarsi al lavoro. Queste regole valgono per le regioni che sono in “zona bianca” e il green pass normale vale ancora.

La validità del nuovo green pass è passata da 12 mesi a 9 mesi. Anche il richiamo al vaccino è stata anticipata di un mese ( prima aveva la cadenza di 6 mesi).

Cosa succede con il ritorno delle zone colorate?

Se la regione in cui si vive è di colore bianco il green pass normale dà accesso ai luoghi al chiuso e coloro che sono tamponati o guariti dal Covid hanno anche accesso.

Se la regione in cui si vive è di colore giallo o arancione, chi è in possesso del Super Green Pass può liberamente accedere ai luoghi al chiuso (palestre, ristoranti, bar, pub, feste in discoteca e eventi sportivi) e praticare attività nei vari ambiti (partite di calcetto con uso di spogliatoi) mentre le restrizioni valgono solo per i “non vaccinati”.

Per coloro che accedono ai locali al chiuso senza il green pass rafforzato saranno multati con una sanzione che può andare da i 400 ai 1.000 €. Se, malauguratamente, i controlli non sono approfonditi e si susseguono tre multe in tre giorni diversi i gestori dell’attività del locale che ha sorvolato i controlli del nuovo green pass, possono essere sanzionati e il locale rischia la chiusura per dieci giorni con relativa multa.

Più controlli, sanzioni per i non possessori del green pass

Dal 6 Dicembre quindi si avranno più controlli per garantire più sicurezza in ogni ambito o settore. Le modalità di controllo variano in base al settore in cui si lavora.

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha fatto presente che i controlli saranno rafforzati maggiormente sui mezzi pubblici e le singole fermate di metropolitana, cumana e pullman dove ci saranno i vigili che controlleranno se tutti i passeggeri sono muniti di green pass.

Andrea Vitiello