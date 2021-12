Nocera Inferiore. Pubblicata la determina per la sottoscrizione del mutuo con cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nell’area industriale

Nocera Inferiore. Opere di urbanizzazione al PIP di Fosso Imperatore

Pubblicata la determina per la sottoscrizione del mutuo con cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nell’area industriale di Fosso Imperatore. L’apertura di una linea di credito pari a 2 milioni di euro. Un mutuo che avrà una durata ventennale, a tasso fisso è sarà saldato con 40 rate semestrali.







Il provvedimento

Il provvedimento è stato firmato dal dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Nocera, Gerardo Califano. L’atto è conseguente all’approvazione del bilancio e al via libera della delibera con la quale è stato approvato il progetto definitivo per le opere di urbanizzazione del PIP di Fosso Imperatore. Il progetto dei lavori di urbanizzazione primaria è stato redatto dai tecnici del settore Lavori Pubblici. Il passaggio successivo all’approvazione del mutuo sarà l’avvio della gara d’appalto, come riporta il quotidiano “La Città”.