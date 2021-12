Protezione civile Campania proroga allerta meteo ecco dove. Per tutta la giornata di domani, criticità variabili

Protezione civile Campania proroga allerta meteo ecco dove. Per tutta la giornata di domani, criticità variabili

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche forti fino alle 23.59 di domani, venerdì 3 dicembre, con livelli di allerta diversi a seconda delle zone. E’ attualmente in vigore fino alle 23.59 di oggi, giovedì 2 dicembre: – allerta Arancione sulle zone 1,2,3,5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele) per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo a un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango, caduta massi.







Venti forti

Previsti anche venti forti sud – occidentali con raffiche nei temporali. Mare agitato dal pomeriggio di domani con possibili mareggiate. – allerta Gialla sul resto della Campania dove si prevedono precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi e raffiche di vento nei temporali. A partire dalle 23.59 di oggi fino alle 23.59 di domani, venerdì 3 dicembre: – allerta Arancione sulle zone 3,5,6,7,8 (Zona 3: Penisola sorrentino – amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento) per precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Venti moderati con possibili raffiche nei temporali.

















Il rischio idrogeologico

Un quadro meteo associato ad un rischio Idrogeologico diffuso che potrebbe portare anche a instabilità di versante, localmente profonda, con frane e colate rapide di fango e caduta massi, oltre che ad allagamenti e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. – allerta Gialla sulla restante parte del territorio dove potranno comunque verificarsi temporali anche intensi associati a raffiche di vento e a un dissesto idrogeologico localizzato. Su tutto il territorio permane un forte rischio idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli e delle ulteriori precipitazioni attese, che contribuiranno ad aumentare il rischio di frane e smottamenti sui versanti.

ANSA