Scafati. Alta formazione per la Polizia Locale (video)







Un incontro di Alta Formazione per prevenire errori da parte dei pubblici ufficiali nella rilevazione dei sinistri stradali di qualunque tipo. La biblioteca comunale “Francesco Morlicchio” di Scafati diventa centro di approfondimento per tantissimi comandi di Polizia Locale o Statali presenti nella Regione Campania e non solo. Si è svolto un convegno di alta formazione per la prevenzione di errori e responsabilità nei rilievi degli incidenti stradali con l’intervento di figure importanti come il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata Federico Nesso, la criminologa Monica Di Sante e il comandante Sergio Bedessi, con la presenza tra il pubblico anche del Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati e l’assessore alla Polizia Municipale Pasquale Vitiello.













Le novità giudiziarie

Al centro delle relazioni le novità anche giudiziarie che impongono nuovi comportamenti e linee guida agli agenti ufficiali, dalla semplice gestione di casi di presunta guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze di stupefacenti, fino a consigli materiali sulla gestione degli interrogatori e della ricostruzione dei fatti reali.

Il servizio è di Alfonso Romano