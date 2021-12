Campania: in aumento i casi Covid ma resta in zona bianca

Nonostante i 1200 casi registrati ieri la Campania resta in zona bianca dal momento che gli ospedali riescono a gestire i ricoveri. Le uniche regioni a cambiare colore sono il Friuli Venezia Giulia ( da una settimana di colore giallo) e il Trentino Alto Adige che diventerà di colore giallo dal prossimo lunedì.

La situazione in Campania è al di sotto della soglia di pericolo in base ai ricoveri ospedalieri che sono al di sotto del 9% mentre al 4% sono i ricoveri in terapia intensiva. La settimana scorsa infatti, da i dati interpretati dal Gimbe, solo nella Città di Napoli ci sono stati ben 134 positivi ogni 100mila abitanti.

In tutta la penisola si registra un aumento generale dei casi di Covid (+25.1%), dei ricoveri (+13.7%), delle terapie intensive (+22%) e infine dei decessi (+14%). Secondo i dati ufficiali provenienti dal Gimbe in aumento sono anche le vaccinazioni del 35 % e coloro che sono fatti la terza dose (+52.5%).

La campagna vaccinale procede in modo spedito in Campania. Il 73 % infatti risulta essere vaccinato con la doppia dose mentre coloro che risultano essere vaccinati con la terza dose (booster) sono il 28.3% rispetto alla media nazionale che è del 31%.

Andrea Vitiello