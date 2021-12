I.C. San Marzano sul Sarno. Tortora: “la scuola è calda e sicura” (video)

I.C. San Marzano sul Sarno. Tortora: “la scuola è calda e sicura”

Istituto Comprensivo San Marzano sul Sarno plesso “Anna Frank”. La dirigente scolastica Emma Tortora fa alcune precisazioni circa la funzionalità dell’impianto di riscaldamento del plesso che secondo voci esterne avrebbe avuto problemi tecnici lasciando gli alunni alle intemperie stagionali. Una notizia che non ha nessun fondamento e che la dirigente smentisce.

A proposito di DAD

Sull’attuale stato di emergenza vissuto dalle scuole territoriali, oltre a quello di natura sanitaria legato alla pandemia nelle ultime settimane si è evidenziato anche un’altra criticità legata all’emergenza meteo che ha costretto gli studenti a diverse interruzioni della didattica per allerta meteo idrogeologica. La dirigente Tortora, anche sulla scorta anche della proposta di qualche sindaco del territorio, non precluderebbe alla possibilità dell’estensione della DAD anche per questo stato di allerta, seppure le linee guida ministeriali sono chiare.

Il servizio è di Tiziana Zurro