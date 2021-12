Nocera Inferiore. Polizia Locale messa sotto accusa dai cittadini







Polizia Locale messa sotto accusa dei cittadini. A quanto si legge sulle colonne de “Il Mattino” gli agenti sarebbero finiti nel mirino social non per la loro severità, anzi per la loro permissività. Sono molte le lamentele che si registrano in città. Dalla ricca antologia di commenti di dissenso di automobilisti e cittadini, si delinea un ampio quadro critico che non è sfuggito nemmeno il sindaco Manlio Torquato, che nelle scorse ore ha convocato il comandante della polizia locale Carmine Bucciero per chiedere un deciso cambio di passo.













La videosorveglianza

Intanto proprio il comandante Bucciero deve affrontare anche la progettazione di nuovo impianto di videosorveglianza, il Comune nocerino è stato infatti inserito dalla prefettura nel nuovo piano sicurezza e tra 15 giorni, come ha sottolineato il sindaco, il progetto dovrà essere presentato.