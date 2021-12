Pompei. Giornate internazionale dei disabili avviata la procedura di nomina di un garante

Nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, si pensa a dare voce ai diritti delle persone disabili e promuoverne la totale inclusione sociale, allontanando ogni forma di discriminazione e di violenza.

Per questo i9lil sindaco di Pompei ha scelto questa giornata per avviare l’iter di valutazione dei curricula arrivati per ricoprire la carica del Garante dei Disabili. A suo tempo era stata di fatto bandita una manifestazione d’interesse conclusasi pochi giorni fa. Il “Garante dei diritti della persona disabile” è un organo unipersonale in grado di tutelare e difendere i diritti dei disabili, operante in piena autonomia politica e amministrativa e a giorni – a termine delle valutazioni dei candidati ad opera di un’apposita commissione, la Commissione Sociale – verrà individuata la persona che, così come da bando, “offre maggiore garanzia di probità, indipendenza, obiettività e serenità di giudizio”. L’incarico, su nomina sindacale, verrà svolto a titolo gratuito, avrà una durata triennale e sarà rinnovabile per una sola volta.

La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità è stata istituita nel 1981 con lo scopo di promuovere la conoscenza e la diffusione di tutti i temi che riguardano il mondo della disabilità, andando a sostenere l’inclusione dei disabili in ogni ambito della vita.

Un appuntamento non solo per disabili ma anche per le loro famiglie, gli operatori e tutti coloro che operano nel sociale.