Pompei. Jam session al Pompei Lab sabato 4 dicembre

Liberiamo la fantasia e socializziamo in musica! Batteria, ampli base e mixer sono già pronti. Voi portate chitarre, basso, o qualsiasi altro strumento e venite a suonare con noi. Insieme per divertimento. Insieme per passione.

Ovviamente c’è bisogno anche di un caloroso pubblico.

L’ evento è gratuito ed è riservato ai soci (come musicisti) e si svolgerà nei nostri spazi esterni nel pieno rispetto delle norme anticovid.

E’ l’ultima iniziativa di jam session al Pompei Lab fissato per domani sera SABATO 4 DICEMBRE ore 21