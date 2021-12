Pompeii. Un minibus dagli Scavi di Pompei collega altri siti periferici del vesuviano

“Piuttosto che adeguare i sogni alla realtà bisogna lavorare per adeguare la realtà ai nostri sogni”. Ha dichiarato il Direttore Generale del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel Venerdì 3 dicembre alla conferenza stampa nell’Auditorium degli scavi di Pompei a cui hanno partecipato anche il Presidente della Scabec, Assunta Tartaglione, e il Presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio. Dal 4 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022 e dal 1° aprile 2022 al 4 luglio 2022 sei giorni a settimana due minibus partiranno da Piazza Esedra a Pompei, con due diverse destinazioni per collegare il sito archeologico di Pompei con i siti e le ville romane di Boscoreale, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Il servizio, che in questa prima fase è gratuito, è realizzato su iniziativa della Direzione generale del Parco archeologico di Pompei attraverso i fondi di compensazione di Campania>Artecard e potrà essere utilizzato da chiunque sia in possesso del biglietto d’ ingresso ai siti del circuito di Pompei, incluso l’abbonamento MyPompeii card o di un pass Campania>Artecard. Zuchtriegel nella sua presentazione ha parlato di “Primo passo di un progetto che nasce da un obiettivo comune ricordando che il Parco Archeologico di Pompei oltre che alla tutela, la ricerca e la comunicazione del museo a cielo aperto dell’Antica Pompei è impegnato anche nel suscitare impresa sul territorio vesuviano dove si punta a creare un Parco Archeologico diffuso. Assunta Tartaglione, presidente della Scabec ha da parte sua dichiarato: “ Pompei Artebus, realizzato con i fondi di Artecard e’ la sintesi di una collaborazione virtuosa tra istituzioni, che hanno il comune obiettivo la valorizzazione dei territori e del patrimonio culturale. Mettere in connessione Pompei con i siti periferici, che non sono minori ne’ per bellezza ne’ per interesse archeologico, può essere modello d’esempio per altre realtà che gravitano intorno a grandi attrattori culturali.” Da parte sua Umberto De Gregorio, presidente Eav ha annunciato che il Campania express funzionerà per tutto l’arco dell’anno e sarà collegato alla piattaforma di Trenitalia. Significa per esempio che sarà più semplice e veloce il viaggio da Milano a Pompei. L’iniziativa è stata apprezzata in molti commenti nel dibattito che è seguito anche se qualcuno ha fatto notare che un’iniziativa del genere comporta un’opera di persuasione nei confronti dei mediatori turistici che punti a ad aumentare i giorni dedicati all’archeologia vesuviana.