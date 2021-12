Scafati. Palazzo Mayer, finalmente i rinforzi. Ecco i nomi

Arrivano i rinforzi a Palazzo Mayer. E’ frenetica ed intensa l’attività portata avanti dalla responsabile al Personale Anna Farro, con la funzionaria Emilia Cocco. E’ corsa contro il tempo per formalizzare, entro il 31 dicembre, tutte e 30 assunzioni approvate dalla Cosfel, organismo del Ministero degli Interni che autorizza le assunzioni e la spesa per il personale degli Enti comunali in pre-dissesto e sotto piano di riequilibrio finanziario. Sono già in servizio l’ingegnere Angelo Maresca, al quale il sindaco Cristoforo Salvati ha affidato la guida del settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio e con lui, concluse anche le assunzioni dell’avvocato Carmela Rita De Rosa in forze all’Avvocatura e dell’ingegnere Francesco Pepe, che guiderà, grazie ad contratto ex art.110, il delicato settore dei Pip. Respira anche il comando della Polizia Municipale di via Melchiade, che vede l’arrivo dei primi tre agenti sui sette previsti. C’è l’ufficiale Elena Fabbrocini, e gli istruttori Monica La Mura e Barbella Alessandro. A fine mese è previsto anche il ritorno dell’ex comandante Pasqualino Barletta. All’Urbanistica arriva lo scafatese Gianluca Fienga, mentre la responsabile agli Affari Istituzionali Daniela Faiella potrà contare sul supporto della giornalista Immacolata Marino come addetto stampa. Un altro scafatese, il commercialista Antonio Ferraioli, andrà a rinforzare la ragioneria mentre ai Tributi arriverà Elena Allocca. Fatto salvo le procedure già avviate in precedenza con mobilità esterna, i nuovi innesti arrivano direttamente dalla graduatoria del concorsone regionale Ripam. Sono stati gli stessi candidati ad aver espresso volontà di prendere servizio a Scafati. Al terzo piano l’attività è frenetica, e l’arrivo dei nuovi innesti avverrà, si spera, con cadenza quasi quotidiana. “Stiamo procedendo con celerità – conferma il Sindaco Cristoforo Salvati – per formalizzare entro il 31 dicembre tutte le 30 assunzioni autorizzate dalla Cosfel. Non intendiamo perdere questa preziosa opportunità per incrementare la disponibilità di risorse umane dell’Ente ed alleggerire il carico di lavoro del personale comunale, che da mesi sta lavorando con grande spirito di sacrificio per compensare i vuoti lasciati dai dipendenti andati in pensione negli ultimi due anni. “L’innesto di queste nuove unità lavorative rappresenterà davvero una boccata d’ossigeno per il nostro Ente – aggiunge l’assessore a Bilancio e Personale Nunzia Di Lallo – un obiettivo importantissimo che siamo riusciti a centrare con grandi sforzi grazie soprattutto all’impegno e alla determinazione del nostro Sindaco, Cristoforo Salvati, che ci ha sempre incoraggiati e supportati”. Priorità alle assunzioni, poi bando per la vendita delle cinque farmacie comunali e soprattutto l’uscita dalla nuova crisi politica, sono gli obiettivi di Salvati da realizzare entro la fine dell’anno.

Adriano Falanga