Angri. Attivato in città il primo armadio stradale interamente in fibra ottica del sud Italia per il progetto nazionale di accelerazione della fibra

Angri. Connectivia e Fibercop una realtà a fibra ottica (video)

Attivato in città il primo armadio stradale interamente in fibra ottica del sud Italia per il progetto nazionale di accelerazione della fibra. Al lavoro Connectivia e Fibercop.

Connectivia e Fibercop hanno acceso ad Angri il primo armadio stradale interamente in fibra ottica del sud per il progetto di accelerazione della fibra ottica in Italia. L’attivazione della centralina consentirà l’allargamento dell’ultra banda a tutta la città. Angri diventa il primo comune dell’Agro Nocerino Sarnese ad avere disponibile la fibra ottica diretta fino a casa. Presenti all’evento Giuseppe Abbagnale, Ceo di Connectivia, Antonino Calantoni, Cto di Fibercop, e Enzo Genovese, Capo FOL TIM.

Grazie all’armadio attivato oggi, la rete potrà raggiungere in maniera graduale le case dell’intera città, dopo aver già coperto tutta via Nazionale, Corso Vittorio Emanuele fino all’altezza di piazza Annunziata, via Semetelle.

La vocazione territoriale di Connectivia, operatore di “prossimità”

Giuseppe Abbagnale, amministratore delegato di Connectivia, dichiara: “Si tratta di una giornata importante perché non solo segna l’avvio di un servizio a prova di futuro, ma anche perché è un’azienda del territorio ad aver portato questa innovazione grazie al co-investimento che ci vede partner di Fibercop. Grazie a questo accordo Connectivia, che per 20 anni ha il diritto irrevocabile all’uso di questa rete, potrà fornire ai cittadini di Angri connessioni a mille mega ultra veloci e super stabili a prova di DAD, streaming e smart working”.

Il co-investimento

L’evento di arriva dopo l’accordo di co-investimento tra Connectivia, operatore nazionale delle telecomunicazioni a vocazione territoriale con sede ad Angri, e Fibercop firmato a Roma a inizio novembre 2021. Connectivia è il terzo operatore a firmare, dopo Fastweb e Illiad, primo al sud Italia. L’accordo prevede l’accelerazione della diffusione della fibra in diversi comuni della Campania: Angri, Amalfi, Positano, Cetara, Vietri sul Mare, Corbara, Sant’Egidio del Monte Albino. Città nelle quali sarà realizzata una nuova rete in fibra ottica diretta fino in casa, dalla quale Connectivia potrà fornire connessioni da mille mega, rispondendo alle esigenze di crescita e sviluppo del territorio.