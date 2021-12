L’appello dell’influencer Mafalda De Simone ai giovani terrorizzati dal giudizio dei social: “Raccontatevi senza filtri, non bisogna dimostrare niente a nessuno”

“Essere sempre se stessi e non farsi abbattere dalle difficoltà”. Questo il monito di Mafalda De Simone, influencer campana con oltre 216mila follower, che sposa la battaglia di tante celebrity che, in questi giorni sui social, hanno invitato il popolo del web a raccontarsi senza filtri.

A partire dalle immagini. “Non mi interessa degli haters, delle critiche strumentali o delle minacce. Se voglio pubblicare una foto dove non sono truccata o ho il volto stanco lo faccio. Perché non devo dimostrare niente a nessuno. Non devo essere sempre al top, perché non sempre si può esserlo”.

La campagna di sensibilizzazione

Un campagna, dunque, di trasparenza che la De Simone attua da sempre e che ora sposa in pieno visto l’esempio di altre influencer. “Nessuno è padrone della nostra vita, men che meno di chi si azzarda a giudicarci solo da una foto. Abbiamo il diritto di essere come siamo nella vita quotidiana. E se gli altri non sta bene, pazienza: andremo avanti”.