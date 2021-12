Meteo: domenica vortice pioggia e freddo. Neve a quote basse. www.iLMeteo.it, attese nevicate sul Nordovest per Immacolata

Una nuova irruzione di aria artica si appresta a investire l’Italia generando un centro depressionario che piloterà una perturbazione sospinta da forti venti di Libeccio. A seguire, una nuova ondata di maltempo invernale colpirà il nostro Paese, con nevicate fino in pianura al Nord. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it spiega – in una nota – che “dopo un sabato 4 dicembre caratterizzato da un tempo in gran parte stabile, domenica una nuova perturbazione farà sentire i suoi effetti su molte regioni.

Forti piogge

Piogge a tratti anche piuttosto intense colpiranno le coste meridionali tirreniche e la Sardegna occidentale. Le province di Salerno, Potenza, Catanzaro, ma anche Sassari e Oristano saranno le più colpite dalle precipitazioni”. La neve, dice ancora l’esperto, scenderà sugli Appennini dapprima intorno a 1400 metri, poi anche sotto i 1000 metri nel corso delle ore serali. In Sardegna i fiocchi cadranno sin da subito a 900 metri. Il vortice si sposterà rapidamente verso Sud con l’inizio della prossima settimana, nel frattempo venti freddi di Tramontana cominceranno a soffiare su tutto il Paese facendo crollare le temperature sia diurne sia notturne. Poi, riferisce ancora www.iLMeteo.it, Sabato 4. Al sud: dapprima rovesci sul messinese, poi entro sera anche in Campania. Domenica 5 maltempo su coste campane, in Calabria e in Basilicata, piogge sparse in Sicilia. Lunedì 6 diffusa instabilità su tutte le regioni del sud, con neve in Appennino sopra 900 metri

ANSA