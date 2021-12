Pompei. Istituito lo sportello unico per l’edilizia

Al via (su undirizzo governativo) l’istituzione nel Comune di Pompei (con delibera di giunta) dello sportello unico per l’edilizia (SUE) per la cura di tutti i rapporti fra i privati, l’Amministrazione e, ove occorra altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio previsto nella richiesta di autorizzazione o di segnalazione certificata di inizio lavori ovvero di comunicazione a riguardo. Il SUE provvede in particolare alla certificazione delle denunce di inizio attività (ora segnalazione certificata di inizio attività) e delle domande di permessi a costruire e qualsiasi altro atto di assenso in materia di attività edilizia compresi i certificati di agibilità ed i progetti approvati dalla Soprintendenza beni ambientali, a fornire informazioni a riguardo sulle materie anche sulla predisposizione di un archivio telematico informativo gratuito su materia normativa riguardante le procedure del regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato dell’iter procedurale e a tutte le informazioni disponibili e nelle medesime materie dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi a favore di chiunque vi abbia interesse, al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni in base ai provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale edilizio e comunque rilevante al fine della trasformazione edile del territorio, alla cura dei rapporti tra amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni che si dovranno pronunciare sull’intervento edile su cui è stata fatta istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del testo unico. Ai fini di quanto riportato il SUE acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi gli atti di assenso necessari ai fini della realizzazione dell’opera edile. Con la deliberazione della giunta comunale è stata approvata la modifica della macrostruttura comunale del quinto settore (urbanistica privata, edilizia e verde pubblico con 4 servizi interni (servizio amministrativo, servizio SUAP, servizio Beni Ambientali, Paesaggio e Verde e servizio edilizia privata e urbanistica). Risulta pertanto istituito lo sportello unico per l’edilizia del Comune di Pompei gestito dal servizio Edilizia Privata e Urbanistica e deliberata dalla giunta amministrativa comunale di Pompei.