Scafati. Nuova rete scolastica, l’ex ds Giannone scrive a De Luca

Una lettera indirizzata al Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca e all’assessore Lucia Fortini, per scongiurare l’approvazione del nuovo piano di riorganizzazione della rete scolastica approvato dalla Giunta del Sindaco Cristoforo Salvati. La missiva è stata prodotta dall’ex dirigente scolastico del 2° circolo Vincenzo Giannone, e supportata da una nuova raccolta firme del personale scolastico e delle famiglie degli alunni dell’unico circolo smembrato per dare luce alla nuova rete scolastica, e della Martiri D’Ungheria. Lo Stesso Giannone ha allegato anche una sua proposta alternativa, che disegna tre Istituti comprensivi (Anardi, Falco, Martiri D’Ungheria) e due circoli didattici (II° e III°) rispetto agli attuali sette. “E’ stata ignorata la norma che prevede la perdita dell’autonomia scolastica solo se una scuola scende al di sotto delle 600 unità e non garantisce nel prossimo quinquennio una stabilità numerica degli alunni iscritti. Se la legge avesse voluto lasciare ai Comuni e ai dirigenti scolastici la libertà di decidere liberamente sulla soppressione delle scuole, non avrebbe certo indicato questo parametro numerico” spiega Giannone. “Di fatto la scuola media “Martiri d’Ungheria” ha 490 alunni, il 1° circolo didattico 574 alunni, il 3° circolo didattico 667 e l’IC Samuele Falco 698. Gli altri istituti scolastici, il IC “Tommaso Anardi”, il 2° circolo e il 4° circolo hanno rispettivamente 882 alunni, 870 alunni e 759 alunni – si legge nella lunga lettera a De Luca – A rigor di logica, rifacendoci ai dati numerici degli alunni, avrebbero dovuto perdere l’autonomia scolastica soltanto il 1° circolo didattico e la scuola media “Martiri d’Ungheria” perché entrambi sottodimensionati, ma non il 2° circolo, che ha tutte le carte in regola! Inoltre, andava ricostituito il 3° circolo didattico perché parte delle sue scuole insistono sulla platea scolastica dell’IC “Samuele falco”. Tutto ciò è stato ignorato e si è redatto un piano di dimensionamento delle scuole basandosi unica-mente sull’ipotetico trasferimento del dirigente del 2° circolo didattico”.

Adriano Falanga