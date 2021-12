Rischia di essere "cosa di famiglia" la selezione all'interno del Comune di Angri per la partecipazione di uno stage formativo nel settore avvocatura con una retribuzione mensile di circa 800 euro. Compaiono i nomi del marito della consigliera Anna Parlato e di ex candidati alle ultime elezioni.

Angri. Stage al Comune dal valore di quasi 10 mila euro: alla selezione ammessi amici e famiglia dell’Amministrazione Ferraioli

Stage di formazione al Comune di Angri con retribuzione pari a quasi 10 mila euro l’anno, al concorso d’oro ammessa alla selezione anche il marito della consigliere comunale di maggioranza Anna Parlato. Pubblicata sabato mattina in Albo Pretorio la determina DSG N° 00871/2021 del 02/12/2021 a firma della responsabile U.O.C. all’Avvocatura Rosaria Violante con la quale è stata stabilita la graduatoria di ammessi alla selezione per il prossimo “Stage per avvocati presso l’Avvocatura del Comune di Angri”. Un progetto importante ma anche molto particolare.

Familismo amorale

L’avviso individuerà tre beneficiari di borse di studio della durata del percorso di 12 mesi dal valore pari a 800 euro mensili, arrivando quindi a toccare un investimento totale pari quasi a 30 000 euro. Uno stage molto succoso anche per gli obiettivi e l’oggetto del lavoro da esercitare nel periodo di frequentazione del Comune Angrese, molto legato ai tipici lavori della macchina amministrativa, che al suo tempo sfrutterà l’occasione per poter avere ulteriore spinta contro la carenza di organico, tant’è che la decisione dell’amministrazione e del settore responsabile è stata quella di attribuire i punti necessari in base al numero titoli di studi e alle competenze pregresse. Tra gli avvocati che partecipano a questo stage figurano però diverse figure che orbitano intorno l’amministrazione del Sindaco Cosimo Ferraioli e del Consiglio Comunale.

Come Alfonso Carotenuto, candidato alle scorse elezioni comunale al fianco dell’attuale Sindaco Ferraioli, e ora terzo in ammissione senza riserva, la seconda in lista Emilia Raiola, nipote di Antonio Squillante, leader della Lega locale, e come primo l’avvocato Flavio Capuozzo, marito della consigliere di maggiore Anna Parlato, al centro nelle ultime settimane anche delle discussioni in merito alle politiche sociali, suo grande investimento di mandato.

Parlato: “non sapevo nulla”

“Io non ne sapevo praticamente nulla” sono le parole della consigliere nonché avvocato Parlato:” Mio marito mi aveva comunicato l’intenzione insieme a diversi suoi colleghi di partecipare a diversi cicli formativi, con richieste fatte per esempio a Napoli e Pompei. Di Angri non ne sapevo nulla.”.“ Confidiamo nella buonafede delle persone e nella totale regolarità dello svolgimento dell’assegnazione delle borse di studio.” Sono le parole di Eugenio Lato, in quota opposizione al Consiglio Comunale del comune angrese, che però avverte:” Saremo vigili sulla vicenda. L’amministrazione è solito trattare la cosa pubblica come se fosse un cortile condominiale, vogliamo trasparenza e assenza di opportunismo, perché un caso così è solo la punta dell’iceberg.”

Alfonso Romano