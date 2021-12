Nocera Inferiore. Un uomo, per cause ancora da chiarire, avrebbe esploso il colpo di arma che avrebbe raggiunto a un piede l’antagonista

Nocera Inferiore. Spari sul corso: un ferito

Spari in corso Vittorio Emanuele. Poco fa è stato fermato un uomo, mentre una seconda persona risulta ricoverata in ospedale conseguente allo sparo di pistola esploso poco dopo mezzogiorno nel centrale corso cittadino.

Il fatto

Un uomo, per cause ancora da chiarire, avrebbe esploso il colpo di arma che avrebbe raggiunto a un piede l’antagonista della lite che si stava alimentando. Le sue condizioni non destano preoccupazione. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine che ora cercheranno di fare chiarezza sull’insano gesto che si è consumato tra i passanti del corso impauriti dalla scena.