S.Egidio del Monte Albino. Marrazzo:”Chiarezza sulla realizzazione della rampa”

Mancata realizzazione della rampa autostradale in uscita ad Angri Sud. “Aspettiamo la seconda pietra” con un pizzico di sarcasmo Roberto Marrazzo consigliere comunale ed ex sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino ha chiesto risposte all’amministrazione La Mura circa la realizzazione della rampa di uscita della A3 in località Pagliarone. Lavori fermi al palo.

La cerimonia in pompa magna

A ridosso delle elezioni con una cerimonia in pompa magna, alla presenza di sindaci e massime autorità regionali, erano stati annunciati gli attesi lavori in realtà non ancora decollati.

Il servizio è di Tiziana Zurro