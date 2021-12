Corbara, Pro Loco pronta a nuove sfide.

Dal 2022 una nuova sede, l’adesione ad un consorzio, la riattivazione del servizio civile e la ripresa dei grandi eventi.

La Pro loco di Corbara è ormai matura per affrontare nuove ed importanti sfide per il 2022. In occasione del trentennale che si è svolto con successo, presso il Palazzo di vetro, sono emersi significative proposte e non sono mancate occasioni di intenso dialogo con gli ospiti Intervenuti. “Siamo stati onorati della presenza e degli autorevoli interventi – dichiara la presidente Florianna Ippolito – Gli incoraggiamenti ottenuti ci responsabilizzano ulteriormente e ci motivano a preservare nella valorizzazione identitaria del territorio, cultura dell’accoglienza e promozione turistica sostenibile”.

L’assessore regionale al turismo Felice Casucci, nel formulare gli auguri, ha sollecitato a maggiore sinergia e coraggio per le Pro Loco.

Con un intervento telefonico anche l’assessore regionale al turismo Felice Casucci ha inteso complimentarsi per il traguardo raggiunto ed evocando la necessità di una maggiore sinergia e coraggio per scelte condivise sulla promozione e offerta di servizi di accoglienza.

I rappresentanti dell’Unpli, il consigliere nazionale Mario De Iuliis ha posto l’accento sulla riforma del Codice del Terzo Settore mentre i consiglieri Unpli Salerno Pietro D’Aniello e Cosmo Di Mauro hanno motivato all’obiettivo di rete e lavorare a progetti sostenibili, valorizzazione enogastronomica e di turismo di prossimità. Proprio dell’adesione al nascente consorzio tra le pro loco dell’Agro ne ha parlato il segretario Francesco De Rosa.

La disponibilità di una sede da parte dell’amministrazione comunale e ancora più interazione per la promozione del territorio e valorizzazione dei prodotti tipici come per il famoso corbarino, nelle parole del sindaco Pietro Pentangelo che ha anche donato l’elenco ufficiale degli presidenti della proloco, alcuni dei quali presenti in sala hanno ricevuto un riconoscimento dalla mani dei giovani componenti del direttivo.