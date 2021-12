Pagani. Anna Rosa Sessa: “si faccia chiarezza sulla gestione rifiuti” (video)

Pagani. È ancora polemica sui rifiuti in strada non rimossi sul territorio. A sollevare il nuovo caso è Anna Rosa Sessa, consigliere comunale di Forza Italia







Pagani. Anna Rosa Sessa: “si faccia chiarezza sulla gestione rifiuti”

È ancora polemica politica sui rifiuti in strada non rimossi sul territorio. A sollevare il nuovo caso è Anna Rosa Sessa, consigliere comunale di Forza Italia che non risparmia critiche alla amministrazione comunale.

















I nuovi vertici: la polemica

Sessa punta il dito anche contro i nuovi vertici della SAM e le dinamiche che ne regolano la gestione.

Il servizio è di Tiziana Zurro