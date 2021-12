PD a congresso nell’agro. Week end di discussioni a Pagani e ad Angri per i congressi cittadini che hanno ridefinito i nuovi assetti dirigenziali







Pagani e Angri: congressi cittadini per il Partito Democratico

PD a congresso nell’agro. Week end di discussioni a Pagani e ad Angri per i congressi cittadini che hanno ridefinito i nuovi assetti dirigenziali. Si è tenuto presso l’auditorium S. Alfonso, il congresso cittadino del PD di Pagani con la presenza di Anna Petrone e il consigliere regionale Luca Cascone, che hanno portato il loro contributo alla discussione. In apertura del congresso, il Partito ha ricordato la figura del compagno Marcello Toscano, ispirazione e guida per tanti militanti, alla cui memoria verrà intitolata la sede del Partito, già intitolata ad Antonio Esposito Ferraioli.













Abagnara nuovo coordinatore

Il congresso ha, quindi, eletto il nuovo coordinatore cittadino nella persona di Antonio Abagnara e il coordinamento composto da Giusy Fiore, Alfonso Tortora, Salvatore Di Gennaro, Francesco Falcone e Giuliana Apicella.

Ad Angri eletto Esposito

Anche ad Angri congresso cittadino per uscire dalla lunga fase di commissariamento. Eletto alla guida dei Dem Gianluigi Esposito e alla presidenza Daniele Selvino.

RePol