Pompei. Si accendono le luminarie tra consensi e polemiche

Oggi pomeriggio alle ore 17:30, in piazza Bartolo Longo, il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, darà il via alla cerimonia di accensione dell’albero e delle luci di Natale. “Oooooh” esclameranno i pompeiani quando sapranno quanto sono costate le luminarie, allo stesso tempo lascia di stucco apprendere la cifra cachet (100 mila euro) che Lo sapio donerà a Gigi D’Alessio per i suoi “Jingle bells” natalizi in versione napoletana. Immediatamente é partito il dibattito a Pompei tra favoravoli e contrari all’iniziativa festaiola (in perduranza di pandemia) perché l’opposizione é partita immediatamente con la considerazione che di quei soldi si poteva fare un altro uso (considerato che questo novembre piovoso regala ai pompeiani un tracciato stradale pieno di buche). I consiglieri di minoranza avevano formulato una proposta alternativa di ingaggiare, con una cifra certamente minore, una rappresentanza di artisti locali (considerato che a Pompei abbiamo giovani talentuosi che aspettano solo qualche buona occasione per farsi notare).

Tornando all’iniziativa di oggi pomperigio, dai social si anticipa l’emozione “momento speciale” pensato dal “Sindaco Babbo Natale” per la comunità pompeiana “che verrà catapulta nell’atmosfera natalizia grazie alla musica dal vivo della “Babbo Natale Band” e alle caramelle e allo zucchero filato che gli elfi, piccoli aiutanti di Santa Claus, distribuiranno ai bambini”.

Gli aiuti alle famiglie povere arrivano dal Governo (380 mila euro) e nel pomerigio di oggi verrà deliberata la video sorveglianza ma molti restano del parere che tanti soldi “sprecati” per luminarie e cantanti potevano avere una diversa destinazione.