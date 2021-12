S. Valentino. “Arte &Smile for Christmas” – crea il tuo dono per le corsie

Domenica 12 dicembre 2021, nella città di San Valentino Torio (SA), dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18,00, l’associazione Nasi Rossi Clown Therapy con il patrocinio morale del Comune di San Valentino Torio, organizzerà l’evento ” Arte &Smile for Christmas”. L’evento “Arte &Smile for Christmas” – crea il tuo dono per le corsie – si terrà nella splendida location di Palazzo Formosa ed oltre ai laboratori creativi, prevederà anche due momenti ludici e di spettacolo. All’inizio dell’evento si esibirà l’artista Nanà, che intratterrà i bambini con uno spettacolo di bolle. Nel pomeriggio, si esibirà, invece, il mago Marfy un illusionista, comico, poliedrico. I bambini che parteciperanno ai laboratori attraverso l’utilizzo delle arti grafico-pittoriche e di artigianato artistico, identificheranno il linguaggio artistico come mezzo universale di comunicazione. I doni realizzati nei vari laboratori, saranno poi consegnati nelle strutture ospedaliere e nelle RSA dove i nasi rossi portano i sorrisi. L’Associazione di volontariato “Nasi rossi clown therapy” ONLUS nasce nel 2016 con la missione di alleviare il disagio in tutti i luoghi dove si manifesta (Ospedali, Case famiglie, R. S. A. , Centri di accoglienza, Centri diurni ecc.) attraverso la pratica della clown terapia. L’associazione assume una visione olistica della persona e della comunità ed opera INFORMAZIONE – FORMAZIONE – PREVENZIONE E TERAPIA, partendo dalla necessità di guardare l’essere umano come una complessa unità, sempre in relazione con la comunità d’appartenenza e la realtà esterna. L’associazione opera nelle seguenti strutture socio- sanitarie:

Reparto DH pediatria Ospedale Umberto I° di Nocera Inferiore;

Reparto di oncologia Ospedale A. Tortora di Pagani;

S.A. Oasi S. Francesco di Castellammare di Stabia.

La clown terapia- ha dichiarato la Presidente dott. ssa Francesca Colombo- “ è soprattutto una scelta di prossimità verso coloro che vivono momenti di fragilità, che nell’ottica del clown diventano occasioni di crescita e di ri-nascita. Il volontariato di clown terapia aiuta a riscoprire l’essenza dell’uomo, la sua dignità. Perché ogni persona, quando viene al mondo, è un dono. E questo dono va sempre preservato. La fragilità non è un fatto negativo ma la dimensione della bellezza, che si può scorgere negli occhi profondi di un bambino, di una persona anziana, di un uomo o una donna quando si abbattono i muri del pregiudizio”. L’associazione Nasi Rossi Clown Therapy intesse un rapporto privilegiato con il territorio organizzando momenti di aggregazione sociale per favorire la divulgazione della clown terapia: Giornate degli abbracci, attività informative sugli effetti benefici della risata, presentazione di libri, laboratori artistici, partecipazione in qualità di relatori a convegni e seminari di studi sul tema dell’umanizzazione delle cure, progetti in collaborazione con le scuole, varie attività culturali.