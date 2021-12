Scafati. La refezione scolastica parte tra le proteste

Partita tra le polemiche e disagi la mensa scolastica. Si parte dall’assenza di pasti alternativi per i bambini con intolleranze alimentari, diabetici o di altre religioni, al malfunzionamento dellapp per le iscrizioni.

La mensa è già partita con ritardo, ma se questi erano i presupposti, era meglio aspettare ancora. Mi ritrovo a dover prendere mia figlia da scuola in anticipo, perché non può mangiare assieme ai compagni, le parole di una mamma di una bambina di 8 anni frequentante il plesso Badia. La bambina si sente discriminata, non è giusto aggiunge oltre alle difficoltà di doverla prendere a mezzogiorno e riaccompagnarla alle 14.

App malfunzionante

Difficoltà anche con l’utilizzo dell’applicazione voluta dallamministrazione comunale per registrarsi al servizio ed effettuare i pagamenti dei bollini. Chi non è in regola con i pagamenti non potrà mangiare, necessario farli mangiare a casa erano state le parole delle maestre dei plessi con il servizio mensa. Parole che hanno fatto presto il giro dei social e dei gruppi whatsapp, arrivando fino a Palazzo Mayer, da cui è partito lordine di procedere con il servizio a pagherò, chi non era ancora riuscito a completare la registrazione, avrebbe pagato in un secondo momento e usufruito comunque del servizio.

Approssimazione

Tutto molto approssimato, che ha comportato notevoli disagi spiega Marianna Formisano, rappresentante dei genitori al plesso Badia lufficio scuola soltanto venerdì sera ha comunicato lavvio del servizio, dando poco tempo alle maestre per organizzare le attività da farsi il pomeriggio, dopo pranzo. Finalmente è partita la mensa, certo, ma non doveva in questo modo, tra pasti alternativi non pronti e unapp malfunzionante. Quello che è accaduto con la pseudo digitalizzazione del servizio mensa è l’ennesima dimostrazione che questa amministrazione naviga a vista così il consigliere di minoranza Giuseppe Sarconio – La città è in mano a delle persone che del bene pubblico sono menefreghisti.

Le difficoltà del caso

Avvertito delle difficoltà, il primo cittadino ha voluto nella sua stanza, già ieri mattina, i dirigenti scolastici dei plessi con servizio mensa assieme alla responsabile di settore Carmela Pauciulo. “Ci siamo già attivati – ha spiegato Salvati – per segnalare alla ditta che gestisce il portale le criticità segnalate dalle mamme, dipese da problemi tecnici della piattaforma stessa e già risolte. Con i dirigenti scolastici abbiamo affrontato anche questioni più squisitamente connesse al servizio di mensa partito oggi. Nello specifico, terremo conto delle richieste delle mamme di prevedere dei menù diversificati, per venire incontro alle esigenze degli alunni, ferma restando la competenza dellAsl Salerno, cui spetta la verifica delle certificazioni che dovranno essere presentate dalle famiglie a supporto di eventuali richieste di menù specifici. Oltre seicento le iscrizioni già effettuate in piattaforma”.

Adriano Falanga