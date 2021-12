Aggredisce personale sanitario del 118 che voleva curarla

Aggredisce personale sanitario che voleva curarla, bloccata. Colluttazione con i Carabinieri a Napoli, feriti operatori 118

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale una clochard 31enne napoletana. I militari – allertati dal 112 su richiesta di aiuto da parte del personale sanitari del 118 – sono intervenuti in vico Pallonetto Santa Chiara.

Le prime cure

Gli operatori sanitari volevano prestare le prime cure alla donna che era in evidente stato di alterazione psico – fisica a causa dell’eccessivo uso di alcol ma la 31enne li ha aggrediti. Un’infermiera è stata colpita al volto mentre l’altro sanitario è stato ferito al polso. I Carabinieri sono stati bersaglio di offese, spintoni e ripetuti sputi da parte della donna. Dopo una breve colluttazione, la 31enne è stata bloccata e arrestata e ora è in attesa di giudizio. Per i medici tre giorni di prognosi per “trauma contusivo toracico addominale e volto” e “trauma contusivo distorsivo polso e un dito mano sinistra”.

ANSA