La Pro Loco presenta: “La storia più bella del mondo – Il Natale ad Angri”

Un Natale tutto da vivere quello organizzato dalla Pro Loco Angri, un calendario pieno di attività dedicate alla cultura, all’arte, alla storia, alle tradizioni e alla solidarietà.

La Storia più bella del Mondo

Si prospetta un Natale interessante quello organizzato dalla Pro Loco Angri, il progetto inserito nel cartellone delle attività dell’Amministrazione Comunale di Angri , avrà come titolo “La Storia più bella del Mondo – Il Natale ad Angri”. L’evento, patrocinato dalla Camera di Commercio di Salerno, dalla Confesercenti Provinciale di Salerno, dalla Confesercenti di Angri e dallo stesso ente doriano, vede come braccio operativo l’Associazione culturale Angri nel 2000, ed è composto da un ricco calendario di appuntamenti che partiranno il 10 dicembre e termineranno il 9 gennaio 2022.

Temi fondamentali per quest’anno sono l’arte, la cultura, la storia e le tradizioni del paese, la solidarietà, la presentazione di libri con salotti culturali; prevista anche una mostra artistica di presepi e dell’arte presepiale e una serata di sensibilizzazione alla lettura con la distribuzione gratuita di libri.

Illuminiamo Angri

Con “ILLUMINIAMO ANGRI”, primo evento che partirà a breve, la Pro Loco angrese, così come tutte le Pro Loco d’Italia, invita ad illuminare i balconi e le finestre per far sentire di più in tutti gli angoli del nostro territorio l’atmosfera natalizia. Una iniziativa che già l’anno scorso ebbe un buon riscontro con una massiccia partecipazione di cittadini.

Fotografa il tuo Natale

In contemporanea sarà lanciato il contest fotografico online“FOTOGRAFA IL TUO NATALE”. Le foto più rappresentative e particolari del periodo più bello dell’anno, saranno premiate da una giuria popolare e da una tecnica, curatore del contest il fotografo Paolo Novi. Si darà libero sfogo alla fantasia degli amanti e appassionati di fotografia che potranno immortale i momenti più significativi delle loro feste e inviare il proprio scatto a una mail dedicata. La partecipazione è gratuita e ai vincitori verranno assegnati dei premi.

Mostra del Presepe e dell’arte presepiale

Il 10 dicembre ci sarà l’inaugurazione della “MOSTRA DEL PRESEPE E DELL’ARTE PRESEPIALE”, alla riscoperta dei maestri e dei cultori del mondo del presepe. In esposizione i Presepi Artistici Artigianali del Maestro Pietro Paolo Borrelli, che ne sarà anche curatore. La mostra sarà visitabile fino al 12 dicembre.

I figli di questa terra

Dal 16 al 22 via libera a una personale di due artisti del territorio “I FIGLI DI QUESTA TERRA”. Saranno in esposizione opere pittoriche dei compianti maestri De Angelis e Padovano, artisti angresi mai dimenticati i quali hanno lasciato un ricordo indelebile in tutti coloro che li hanno conosciuti e che, con questa mostra, avranno la possibilità grazie alle famiglie dei pittori, di ammirare i loro i quadri. Curatore della mostra il maestro Gianni Rossi. Momenti di danza saranno eseguiti da Rosa De Angelis con la sua scuola Progetto Danza.

Natale solidale

Il 28 dicembre l’appuntamento è con “NATALE SOLIDALE”, una serata di giochi, musica e ospiti sotto il segno della solidarietà. Prevista la partecipazione e il coinvolgimento di artisti locali.

Cuore e lettura

Il 9 gennaio è prevista una serata di sensibilizzazione alla lettura: “CUORE E LETTURA”. L’evento organizzato in collaborazione con Iuppiter Edizioni, vedrà oltre ad approfondimenti di racconti e poesie, la distribuzione gratuita di libri. Prevista anche la premiazione del contest fotografico “Fotografa il tuo Natale”.

Un libro sotto l’albero

Un calendario a parte è previsto invece per la rassegna “UN LIBRO SOTTO L’ALBERO”, una serie di presentazioni di libri e di scrittori, moderate dal giornalista Pippo Della Corte. Quattro i testi interessantissimi che saranno presentati. Il 13 dicembre “La Fuga di Ionio” di Gaetanina Longobardi, il 16 dicembre “Angri, la storia, i monumenti, le eccellenze, gli angresi” di Giancarlo Forino e Luigi D’Antuono. Il 30 dicembre “Tuttoattaccato” di Giovanna Sica, l’8 gennaio “Ospitalità extra – alberghiera, manuale antologico” di Lello Palumbo. In tutti gli appuntamenti saranno presenti gli autori con coinvolgimento di ospiti e relatori.

Premio internazionale di poesia “A scuola…con Sant’Alfonso Maria Fusco

Durante tutto il periodo delle festività e fino al 20 gennaio, si svolgerà l’importante premio internazionale di poesia e arte “A scuola… con Sant’Alfonso Maria Fusco” con il supporto della Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista, il patrocinio del Comune di Angri, della Regione Campania, della Camera di Commercio di Salerno e della Confesercenti Provinciale di Salerno.

Finalità del premio

Il concorso, che non ha scopi di lucro, è finalizzato a una migliore conoscenza del Santo angrese oggi venerato oltre che in Italia, in molti altri paesi del mondo, del suo messaggio di amore e di promozione umana che ha consentito alla «Congregazione delle Suore Battistine», da lui fondata, di allestire, tra i popoli più poveri della terra, centri di accoglienza, consultori, poli diagnostici, strutture scolastiche, pensionati universitari, lebbrosari. La Pro Loco intende altresì commemorare la recente scomparsa della prof.ssa Raffaella Del Pezzo, pronipote del Santo, docente di Lingua e letteratura tedesca, nonché di filologia germanica presso l’Istituto Orientale di Napoli, autrice di molti testi sulla vita di Sant’Alfonso Maria Fusco.

Curatori e regolamento

Curatori del premio sono la vicepresidente Pro Loco prof.ssa Francesca Francavilla insieme al consigliere professor Beniamino Santalucia. Il premio si suddivide in 3 categorie, gli studenti potranno partecipare con un elaborato sulle tematiche previste nel regolamento: I Categoria: rivolta agli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Angri. II Categoria: internazionale, a livello europeo ed extraeuropeo. III Categoria: rivolta agli Istituti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado di Angri (fuori concorso con riconoscimenti ai partecipanti).

Prosegue il percorso culturale della Pro Loco

La Pro Loco di Angri quindi, dopo il successo del cartellone estivo ricco di eventi “Angri Città d’arte”, che ha visto protagonisti nomi importanti del mondo della cultura e dello spettacolo, ricordiamo Veronica Maya, Gigi Marzullo, Salvatore Biazzo, Francesco Paolantoni, Maria Bolignano e tanti altri, è pronta ad affrontare queste festività ricche di eventi con un programma variegato e rivolto ad un pubblico sempre più ampio.

Grazie all’impegno del gruppo operativo, al consiglio direttivo e alla guida esperta del presidente Aldo Severino, che ancora una volta vestirà i panni del direttore artistico di tutti gli eventi, si vivranno ad Angri tanti appuntamenti speciali per vivere la magia delle feste.