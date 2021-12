Nell’agro oggi si accendono le luci delle feste natalizie

Si accende il natale nell’agro. Nei quattro punti del comprensorio nella giornata referenziale per il calendario cristiano è usuale il rito di accensione delle luminarie anche per gli alberi e i presepi. Un rito gioioso ancora più pregante nel secondo anno di emergenza COVID che quest’anno sembra regalare una tenue tregua rispetto alle forti restrizioni del natale del 2020.

L’albero a Nocera Inferiore

















A Nocera Inferiore città capoluogo per antonomasia in serata l’amministrazione Torquato ha annunciato da qualche giorno l’accensione dell’albero in piazza Amendola. “Con prudenza cominciamo a respirare l’aria natalizia in città. Un evento simbolico per vivere il Natale con spirito di rinnovata speranza” dice il sindaco Torquato al suo ultimo natale da primo cittadino.

Ad Angri un ricco calendario di eventi. Albero già illuminato da settimane

Ricco il cartellone degli eventi nella città di Angri, dove già da qualche settimana è stato illuminato in Piazza Doria l’albero delle festività, offerto dalla ditta che gestrice la manutenzione della pubblica illuminazione. Fa da sfondo una gigantesca pallina natalizia luminosa per la gioia degli amanti dei selfie. Le associazioni del territorio sono state molto ricettive all’adunata dell’assessore Francesco Ferraioli che ha organizzato il ricco calendario di eventi dove partecipa dopo il successo estivo anche la Pro Loco del presidente Aldo Severino. Quasi una sana competizione per offrire il maggiore spettacolo possibile al di là di ogni possibile divergenza d’idee.

ReCro