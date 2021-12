Nocera Inferiore. Una fiaccolata dei lavoratori di Villa dei Fiori per le strade della città per sensibilizzare il Comune a decidere sul nuovo reparto







Nocera Inferiore. La protesta dei lavoratori di Villa dei Fiori

Una fiaccolata dei lavoratori di Villa dei Fiori per le strade di Nocera Inferiore per sensibilizzare il Comune di prendere una decisione sul nuovo reparto. Nel tardo pomeriggio di ieri un corteo composto e silenzioso con oltre 300 persone si è snodato per le strade della città fino a raggiungere Piazza Diaz sede del comune. Con candele accese in mano e mascherina sul volto i dipendenti del presidio di riabilitazione Villa dei Fiori e loro i dirigenti, supportati anche dai rappresentanti di alcune associazioni e molti cittadini comuni.







La richiesta di costruzione del nuovo reparto

La fiaccolata è stata organizzata per protestare contro il rinvio della richiesta di costruzione di un nuovo reparto a Poggio San Pantaleone della struttura sanitaria durante l’assise cittadina dello scorso 28 ottobre. Un rinvio che sarebbe imputabile alla mancanza di alcuni documenti e la richiesta all’ufficio tecnico di integrare il fascicolo. Potrebbe aprirsi anche un contezioso legale e una lunga vertenza tra le parti con le evidenti preoccupazioni dei dipendenti scesi in piazza proprio per evitare situazioni che possano mettere in discussione anche il futuro lavorativo di centinaia di operatori.

