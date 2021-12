Pompei. Al via le domande per i buoni spesa

Sulla base dell’erogazione di 380 mila euro da parte del Ministero dell’Interno il Comune di Pompei ha emesso l’avviso pubblico per i Buoni Spesa Covid-19 riferiti a prodotti alimentari e di prima necessità, per le famiglie in difficoltà economica. .La domanda deve essere presentata esclusivamente compilando l’istanza on-line attraverso il portale https://pompei.cooplimpronta.it/. Le persone interessate all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie/parafarmacie disponibili ad accettare buoni spesa per acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso il modulo digitale da compilare on-line sul sito del Comune di Pompei, a partire dalle ore 10 del 12/12/2020. Link https://pompei.cooplimpronta.it/esercente. : //. I beneficiari dei buoni spesa sono i nuclei familiari ( da stato di famiglia) residenti nel Comune di Pompei che sono più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di altro tipo di sostegno pubblico. I buoni saranno assegnati per nucleo familiare – pertanto può far richiesta del contributo solo un componente (in caso di invii multipli, sarà considerata solo la prima istanza). La domanda del buono contiene al suo interno un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000; ogni dichiarazione mendace non soltanto è punita penalmente ai sensi di legge, ma è sottoposta a rigidi controlli, di cui al punto 7 del relativo avviso pubblico. Il criterio fondamentale da prendere in considerazione è l’impossibilità, per il nucleo familiare, di disporre di adeguate fonti di entrata per approvvigionarsi di beni alimentari e di prima necessità. Per poter presentare l’istanza un componente del nucleo familiare deve versare in condizioni di difficoltà socio-economiche a causa dell’emergenza covid-19; essere residente nel Comune di Pompei e nessuno degli altri componenti del nucleo familiare deve aver presentato richiesta; per i cittadini di stati aderenti e non aderenti all’UE essere in possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno valida (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189) o in corso di rinnovo comprovato da apposita documentazione e con residenza nel Comune di Pompei; nessuno degli altri componenti del nucleo familiare deve aver fatto richiesta presso il Comune di Pompei o altri Comuni per lo stesso sostegno; nessuno dei componenti dispone di liquidità tale da poter provvedere adeguatamente al sostentamento del nucleo familiare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; di avere un indicatore ISEE (ISEE 2021 o ISEE CORRENTE VALIDO) che non supera € 9.360,00. Qualora il numero di domande dovesse risultare superiore alle risorse disponibili, si formerà una graduatoria in base al punteggio determinato per ogni nucleo familiare in base all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020, cioè di soddisfare le necessità improvvise, più urgenti ed essenziali con priorità per i nuclei che non siano già assegnatari di sostegno pubblico. In caso di parità nel punteggio, sarà data successiva priorità, in ordine, ai: Maggior numero di minorenni, Maggior numero di componenti totali, Valore ISEE inferiore (nel caso di pratica che prevede l’inserimento dell’Isee) Nucleo Familiare che non riceve sostegni pubblici (nel caso di pratica che prevede il flag relativo alla ricezione di ulteriori sostegni pubblici). Se tutti i precedenti confronti risultano uguali si da precedenza alle pratiche sottomesse prima temporalmente. Il valore del buono spesa è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare ed è determinato in un importo una tantum, così come segue: n. 1 componente € 100,00, n. 2 componenti € 200,00, n. 3 componenti € 300,00, per ogni ulteriore componente € 50,00. L’importo sarà incrementato: di € 50,00 in presenza di minori fino a anni 6 (non compiuti alla data della pubblicazione dell’avviso) di € 50,00 in presenza di soggetti con disabilità, riconosciuta al 100% e/o handicap ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3. Si precisa che nell’ipotesi in cui tali condizioni ricorrano per lo stesso componente spetterà un solo incremento pari € 50,00. In ogni caso il valore del buono spesa per nucleo familiare non può superare l’importo di € 500,00. La somma complessiva messa a disposizione è di € 378.040,92 Laddove le richieste di contributo eccedano la somma a disposizione, sarà a discrezione dell’amministrazione comunale decidere che i contributi vengano ridotti in modo proporzionale a tutti i beneficiari; in caso contrario i contributi saranno proporzionalmente aumentati fino all’utilizzo completo dei fondi.

Il componente che intende far domanda per i buoni spesa per il proprio nucleo familiare può presentare domanda esclusivamente secondo le seguenti modalità:

– compilazione del format di domanda on-line, sul sito del Comune di Pompei https://pompei.cooplimpronta.it/ Per un supporto nella compilazione dell’istanza, sarà possibile contattare il – : :. Non sono previste altre modalità, considerata la diffusione epidemica del virus Covid-19. ̀ : //. Valutate le istanze e composta la graduatoria, l’importo sarà caricato in tempi celeri sulla tessera sanitaria/C.F. del richiedente. In caso di assenza e/o problematiche relative al possesso della tessera sanitaria, il beneficiario riceverà il buono in formato digitale all’indirizzo mail e numero WhatsApp indicato in domanda. I buoni saranno utilizzabili dal momento dell’erogazione e fino al 28/02/2021, il termine potrà protrarsi in base all’evoluzione dell’emergenza ed alle risorse finanziarie disponibili.

I nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa possono spenderli presso gli esercizi commerciali e farmacie che hanno aderito all’iniziativa ed inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito del Comune, presentando tessera sanitaria e di identità. Tutte le richieste di buoni spesa saranno verificate mediante i canali istituzionali a disposizione degli Uffici, nel rispetto della privacy e della normativa vigente. Ad ogni modo, l’Ufficio invierà tutte le istanze alla Guardia di Finanza per i controlli sulle dichiarazioni rese.