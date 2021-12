Scafati. Al via gli eventi natalizi, tra polemiche

Seppur in forte ritardo, mancano pochi giorni al via libera definitivo per la rassegna natalizia messa in campo dall’amministrazione di Cristoforo Salvati. Sulla scia di quella estiva, porte aperte alle associazioni per eventi a costo zero per l’Ente. La manifestazione di interesse per raccogliere idee e progetti è stata lampo, pubblicata sull’albo venerdi 3, si è chiusa lunedi 6. Praticamente un week di tempo per permettere la partecipazione agli eventuali interessati. “Anche per gli eventi di Natale come per la rassegna estiva ci troviamo di fronte ad un film già visto – polemizza Michele Russo, leader del gruppo Insieme per Scafati – Evidente che riescono a partecipare solo associazioni che sono già pronte con idee e progetti. Chiariamo, a noi fa piacere che si ravvivi la città per il Natale, che si organizzino i mercatini in piazza con le casette, preferiremmo tuttavia che le cose venissero avviate per tempo dando a tutti le stesse opportunità. Sarebbe possibile farlo in maniera trasparente senza procedure affrettate”.

Le casette

“Da qualche settimana sono presenti in piazza delle casette: chi le ha installate, chi ne usufruirà? Anche perché tempo fa comuni cittadini solo per installare un albero dovettero pagare una bella somma per dare un segno natalizio alla nostra comunità” spiega Giuseppe Sarconio. Erano i tempi in cui a Palazzo Mayer sedeva la triade prefettizia, e un albero ecologico realizzato con il riciclo di bottiglie in plastica fu soggetto all’imposta per l’occupazione del suolo pubblico. Le casette, così come l’albero in piazza Vittorio Veneto, sono state offerte dalla Pro Loco adm e dovrebbero ospitare eventi enogastronomici. Sarconio, come Russo, apre alle iniziative culturali, ma polemizza sulla durata del bando. “Tutto ciò non va bene perché ci sono tante associazioni sul territorio e devono avere la stessa possibilità. Se poi il Natale e le iniziative devono essere “cosa loro” lo dicano apertamente”.

Sinergia

Sinergia anche con i commercianti, che a loro spese animeranno via Passanti, corso Nazionale, via della Resistenza e centro Plaza. Su proposta della Presidente Commissione Commercio Ida Brancaccio sarà l’Acse a sponsorizzare gli addobbi di parte del corso Nazionale, e abbellire con luci e alberi natalizi le parrocchie cittadine, comprese quelle di periferia. Previsti anche mercatini e iniziative nel centro storico cittadino. E’ il consigliere delegato alla valorizzazione del centro storico Luca Maranca, ad aver indicato piazzetta Sansone e Largo Quercia come location. Torna anche il presepe vivente organizzato dalla comunità parrocchiale del Santuario di Bagni.

Adriano Falanga