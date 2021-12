Scafati. Aumento casi riapre il reparto degenza al “Covid Hospital Scarlato”

Il “Covid Hospital Scarlato” riapre in poche ore il reparto di degenza di malattia infettive per i pazienti COVID che aveva chiuso i battenti solo alcuni mesi fa, determinando il trasferimento del personale assegnato all’ospedale di Nocera Inferiore. Una decisione che era stata paventata da qualche settimana, in una nota trasmessa alla direzione generale, dal sovrintendente ASL a per l’emergenza coronavirus, Mario Polverino, in una nota trasmessa alla direzione generale.

















Aumento dei casi

Sulla scorta dei dati dell’incremento progressivo del numero dei ricoveri che si continua registrare al “Covid Hospital Scarlato” la direzione sanitaria ha prontamente agito, ripristinando i 16 posti letto di degenza di malattie infettive per pazienti Covid al posto del reparto multidisciplinare per pazienti ordinari che era stato attivato da alcune settimane. Sono 16 i posti letto di degenza a bassa e media intensità di cure che il commissario ASL Polverino ha voluto ripristinare nel giro di 24 ore, disponendone l’apertura con un provvedimento firmato nella giornata di domenica.













I primi due ricoveri

I primi due ricoveri sono stati registrati ieri sera. La situazione tuttavia resta sotto controllo come tengono a precisare dalla direzione sanitaria del “Mauro Scarlatto” e riportata dal quotidiano “Il Mattino”, ma il nuovo scenario epidemiologico che si traduce inevitabilmente in un incremento delle richieste di ricovero nei presidi Covid, compreso il presidio ospedaliero di Scafati, non poteva non determinare l’adozione di provvedimenti finalizzati, in via precauzionale, all’incremento della disponibilità di posti letto. Nella giornata di ieri nella struttura scafatese e arrivato in condizioni gravissime un quarantottenne proveniente da Capaccio. Obeso, diabetico e non vaccinato è stato trasferito immediatamente in rianimazione, dato il quadro clinico seriamente compromesso, dalla devastante polmonite Covid.

Immagine repertorio