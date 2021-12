Siano. Sequestro di area destinata ad illecita gestione di rifiuti

a Procura di Nocera ha convalidato con il sequestro preventivo di un’area destinata alla illecita gestione dei rifiuti operata da parte della Polizia Locale agli ordini del Comandante Salvatore Dionisio. Nei giorni scorsi gli agenti del comando di polizia locale di Siano si erano recati in un’area a via Vaticale già sequestrata in passato dai carabinieri del NOE ed hanno scoperto non solo la violazione dei sigilli ma anche una vera e propria attività di gestione illecita di rifiuti anche pericolosi. A cadere in sequestro anche un escavatore ed un autocarro oltre l’intera area nella quale veniva verosimilmente bruciati i rifiuti. Denunciato un uomo quale condutture del fondo di terreno.