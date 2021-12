Avellino: bloccati dalla neve con il suv, 4 giovani soccorsi dai Carabinieri.

Quattro giovani bloccati con il loro suv sui Monti Picentini a causa della neve sono stati soccorsi dai Carabinieri, che sono riusciti a recuperarli e ad accompagnarli in caserma. La richiesta di aiuto da parte dei giovani, due coppie della provincia di Salerno di età compresa tra i 19 e i 26 anni, è arrivata alla Centrale operativa della compagnia di Montella (Avellino) nella tarda serata di ieri. Poche le informazioni che i giovani sono riusciti a fornire ai Carabinieri circa il punto preciso in cui si trovavano.

Le operazioni di ricerca

Sono subito scattate le operazioni di ricerca da parte dei Carabinieri della stazione di Bagnoli Irpino e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montella, durate qualche ora fino a quando i ragazzi sono riusciti a fornire ai militari, tramite un’app del cellulare, le coordinate della loro posizione, una località impervia poco distante l’altopiano Laceno. I Carabinieri sono riusciti a raggiungerli con non poche difficoltà, anche a causa della tempesta che era in atto. Ultimate le operazioni di soccorso, i quattro giovani, fradici e infreddoliti, sono stati accompagnati in caserma, in attesa del recupero del suv rimasto impantanato tra fango e neve.