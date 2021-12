Pompei. Andamento costante della pandemia ma si lamenta la morte di un giovane

Un giovane di 36 anni, residente nell’area Sud di Pompei (via Ponte Izzo) è purtroppo deceduto di covid-19 dopo il ricovero praticato presso l’ospedale Cotugno di Napoli. Diversamente dalle prime notizie diffuse sulla sua dipartita sembrerebbe che il ragazzo avesse regolarmente assunto le prime due dosi di vaccino. Pare aver contratto l’infezione, insieme ad altro parenti, dopo la partecipazione al funerale di un anziano componente di famiglia (deceduto anche lui per Covid 19). L’ultimo report sulla pandemia di Covid-19, pubblicato dal comune di Pompei risale al 7 dicembre. Negli ultimi sette giorni sono stati registrati 37 nuovi casi positivi e 18 guariti. La situazione attuale è di 69 positivi, i guariti ammontano a 2426 i positivi totali a 2555. I decessi9 mima della morte del ragazzo di via Ponte Izzo ammontavano a 60.