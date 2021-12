Sant’Antonio Abate. Ecco l’albero ecologico natalizio

Un albero ecologico simbolo non solo del natale ma anche della preservazione dell’ambiente. L’eco abete realizzato con materiale riciclabile è stato allestito al Centro Comunale di Raccolta Rifiuti della cittadina abatese. La società “DueATecnology” che gestisce l’impianto ha scelto, anche quest’anno, di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di riciclare per preservare l’ambiente e il nostro grande patrimonio comunale.

Gli addobbi

Bottiglie e recipienti in plastica o alluminio, ma anche vecchi vestiti e sacchi di materiali recuperabili, sono stai adattati in addobbi per un albero riciclato con un messaggio ben chiaro di preservare l’ambiente. L’albero, installato nel perimetro dell’isola ecologica, ricorda la necessità di riciclare per inquinare meno, risparmiare energia, risorse naturali e materie prime. “Ci auguriamo che con un pizzico di fantasia si possano sensibilizzare anche le nuove generazioni all’azione di riciclo, tale da condizionare in positivo anche le scelte di acquisto che mirano al benessere della comunità” scrive la sindaca Ilaria Abbagnale sulla sua pagina social.

Aldo Severino