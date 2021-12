Sarno. Muore in ospedale, la famiglia non ha soldi per i funerali

Morta in ospedale, ma ancora bloccata la salma nell’impossibilità economica della famiglia di procedere con il trasporto ed funerali.

E’ la storia di una donna, residente a Nocera Inferiore, ricoverata prima in una struttura per anziani, e deceduta pochi giorni fa, dopo essere stata trasportata all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, per un grave malore e per le complicanze sopraggiunte.

La vicenda

Dal lutto viene fuori una vicenda triste e drammatica si è sviluppata nelle immediate ore successive. Il figlio dell’anziana donna, ha dovuto comunicare al servizio tanatologia del nosocomio di non avere la possibilità di organizzare il trasporto della salma ed i funerali non disponendo delle risorse necessarie .

Salma ancora nell’obitorio

Secondo quando scrive “Sarno Notizie” la salma è custodita ancora in una cella frigo dell’ospedale. Nella giornata di ieri, la direzione ospedaliera ha segnalato la situazione agli uffici dei servizi sociali sia del Comune di Sarno che del Comune di Nocera Inferiore.

A lanciare l’appello alle istituzioni perché la donna possa trovare una sepoltura è il figlio che ora chiede un sostegno ed un aiuto perché ls madre possa avere una degna sepoltura.