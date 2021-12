Scafati. Mensa scolastica falsa partenza e disorganizzazione (video)

Scafati. Mensa scolastica falsa partenza e disorganizzazione

Caos mensa tra i circoli didattici del Comune di Scafati, si parte con due mesi e oltre di ritardo, ma diverse scuole vivono ancora tanti problemi. Continua il forte dibattito tra genitori e politica sullo stato dei servizi e delle strutture delle scuole del territorio scafatese, che trovano diversi punti di forte precarietà. La prima su tutte riguarda il servizio mensa, un’offerta fondamentale che l’amministrazione da Settembre è riuscita a garantire solo pochi giorni fa, dopo che per diverso tempo la firma finale è stata dovuta rimandare per la mancanza di alcuni documenti.

















Partenza improvvisata

Una partenza polemica e improvvisata. Si parte dall’assenza di pasti alternativi per i bambini con intolleranze alimentari, diabetici o di altre religioni, per finire con il malfunzionamento dell’app per le iscrizioni.







La denuncia di Carotenuto

“E’ un problema che noi denunciamo da oltre un mese. Tutti i comuni dell’Agro Nocerino sono stati capaci di adeguare il servizio menda alle nuove norme igienico sanitarie e Scafati si ritrova a Dicembre a non garantire ancora realmente un pasto ai giovani studenti di questa città” sono le parole di Francesco Carotenuto, segretario del partito cittadino di “Scafati Arancione”, che poi aggiunge “Ci siamo trovati in un anno e mezzo dove gli interventi strutturali nei nostri istituti sono stati pochissimi. Avremmo potuto utilizzare il tempo delle chiusure per dare sicurezza alle sedi di formazione dei nostri alunni, ma anche in questo caso nulla è stato fatto.”

Il servizio è di Alfonso Romano