Angri. Ritorna la “Mostra dei Presepi”, organizzata dalla Pro Loco.

A partire dalle ore 17,00, si apriranno le porte della Casa del Cittadino, in piazza Doria, per la “Mostra del presepe e dell’arte presepiale” che quest’anno vedrà in esposizione le opere del maestro Pietro Paolo Borrelli. La mostra è il primo appuntamento de: “La storia più bella del mondo – Il Natale ad Angri della Pro Loco”, inserito nelle attività dell’amministrazione comunale e nel cartellone delle festività natalizie.

Si ritorna in presenza

L’esposizione dei presepi torna in presenza, dopo che lo scorso anno era stata solo virtuale sui canali social dell’Associazione. Quest’anno finalmente si potrà visitare dal vivo, nel rispetto delle regole per la prevenzione del Coronavirus: un segno di speranza e di fiducia nel futuro, con l’augurio che il presepe possa portare pace, prosperità e serenità.

I primi a descrivere la Natività furono gli evangelisti Luca e Matteo: nel loro racconto c’è l’immagine di quello che poi nel Medioevo è diventato il “praesepium”, dal latino “mangiatoia”. Il presepe che tutti conosciamo, però, si deve alla volontà di San Francesco d’Assisi.

Tre giorni di mostra

Nei tre giorni di mostra saranno circa dodici le opere artigianali da ammirare, tutte ambientate in antiche case dell’ottocento napoletano, con pastori realizzati con un lavoro certosino, grande manualità e professionalità.

Tutte le opere sono presepi illuminati e alcuni di essi anche con scene in movimento.

I pescatori, il tosapecore, il contadino, il pastore, il maniscalco e tanto altro ancora. Le statue del presepe napoletano in movimento raffigurano la vita contadina e gli spaccati della Napoli di una volta.

L’esperienza del maestro Borrelli

Pietro Paolo Borrelli è un autodidatta, la sua esperienza ventennale lo ha portato negli anni a diventare un maestro del presepe di riferimento nella zona, ma le sue opere vengono apprezzate anche in tutta italia.

Continuano le attività della Pro Loco

Soddisfazione esprimono i componenti e il gruppo della Pro Loco, per il calendario ricco che li vedrà di nuovo tutti impegnati. La mostra del presepe è il preludio a tante iniziative che si concluderanno il 9 gennaio 2022, anno in cui, nelle intenzioni della Pro Loco, ci sarà il coinvolgimento a un nascente consorzio, alla partecipazione al bando del servizio civile, alla nascita di un gruppo di protezione civile, alla nascita di numerose attività e alla riconferma di eventi importanti, come il cartellone estivo “Angri Città d’arte”, e la festa del “Pomod’Oro” che hanno lasciato un buon ricordo e tanto interesse.