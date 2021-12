Pompei. Autocarro carico di bombole di gas incastrato in via Nolana

Pericolo di esplosione e traffico nella via Nolana di Pompei, nella giornata di ieri quando un autocarro si è incastrato con una ruota nel solco scavato nel corso di lavori pubblici di ristrutturazione di un impianto fognario ed allentatosi a causa dalla forte pioggia caduta dalla mattinata. L’autocarro trasportava bombole di gas e stava per ribaltarsi. I residenti del quartiere che hanno assistito all’incidente temuta l’esplosione delle bombole di gas metano. Sul posto sono accorsi i vigili urbani che hanno avuto molto da fare perché in primis hanno dovuto impegnarsi a governare il forte traffico automobilistico che si era creato anche perché l’incidente era capitato in un incrocio dotato di una fontana (definita “la vasca” anche per indicare la zona periferica di Pompei). In conclusione sono stati incaricati alcuni mezzi pesanti per raddrizzare l’autocarro incastrate mentre le bombole sono state caricate su un mezzo di soccorso inviato sul posto dalla ditta di combustibili.