S.Egidio. Lavori fermi alla rampa autostradale parla Luca Cascone (video)

Sant’Egidio del Monte Albino. Lavori alla rampa in uscita da Salerno dell’autostrada 3 ancora fermi dopo la posa della prima pietra in località Pagliarone







S.Egidio. Lavori fermi alla rampa autostradale parla Luca Cascone

Lavori alla rampa in uscita da Salerno dell’autostrada 3 ancora fermi dopo la posa della prima pietra in località Pagliarone a Sant’Egidio del Monte Albino. Situazione già ampiamente messa in luce in consiglio comunale dall’ex sindaco e consigliere comunale di “Coraggio Sant’Egidio” Roberto Marrazzo. Sulla questione interviene anche Luca Cascone il Consigliere Regionale della Campania e Presidente della IV Commissione Consiliare (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici).







La nota di Cascone

Dopo quasi tre mesi dalla posa della prima pietra per la realizzazione della nuova rampa di uscita sulla corsia nord dello svincolo autostradale di Angri sud, i lavori di fatto non sono ancora partiti. Ho sollecitato nuovamente in questo giorni il Sindaco di Sant’Egidio Monte Albino, ente capofila attuatore del progetto, a verificare celermente le tempistiche effettive e le motivazioni di tale ritardo e a condividerle con la Regione Campania in spirito di fattiva collaborazione istituzionale.













Il mancato inizio dei lavori, per il quale sono stato altresì da più parti interessato per le giuste preoccupazioni del territorio e delle imprese interessate, va assolutamente recuperato anche per scongiurare il definanziamento dell’opera che ha già accumulato ritardi nelle fasi precedenti, cozzando con le stringenti tempistiche di spesa dei fondi.

Un’eventualità che depaupererebbe l’intero Agro Nocerino Sarnese e che sarebbe un delitto permettere che accada.

Il servizio è di Tiziana Zurro